"У мене не змокріло": секс-заяви Савченко викликали бурю у мережі

У мережі бурхливу реакцію викликали заяви нардепа Надії Савченко, які вона зробила під час засідання комітету Верховної Ради з питань регламенту і організації роботи парламенту.

Зокрема, Савченко повідомила про те, що її намагався завербувати агент СБУ через ліжко. Також нардеп принесла на засідання гранати, спровокувавши суперечки, і розповіла про те, як її домагався Герой України.

Новини Савченко звинуватила в сексуальних домаганнях Героя України

"Здається, Савченко за кілька днів сама наговорила набагато більше, ніж на неї реально накопали в Генпрокуратурі", - прокоментував виступ Савченко журналіст Євген Будерацький.

"Солдафонське красномовство від Наді. Для певної категорії вона ще секс-символом стане..." - написав український політолог і блогер Олексій Голобуцький.

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко очікує психіатрична експертиза.