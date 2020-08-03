У меморіалі Голокосту віднайшли понад 800 нових імен жертв розстрілів у Бабиному Яру.

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" за пів року віднайшов 867 нових імен жертв масових розстрілів під час нацистської окупації Києва в 1941-1943 роках, які раніше не зазначалися в жодних списках загиблих і книгах пам’яті.

Як повідомили у пресслужбі установи, також дослідники в межах проєкту "Імена" систематизували та упорядкували об’єднаний список загиблих, який містить понад 18 тисяч імен.

"Ціль меморіального центру "Бабин Яр" – відновити історичну пам’ять та віднайти повну інформацію про всіх загиблих у Бабиному Яру та їхніх родичів, а також про людей, які жили тоді в Києві. Ми поєднали дані всіх наявних мартирологів – списки загиблих, книги пам’яті, архівні дані – в єдину універсальну базу, чого до нас ніхто не робив", – розповіла керівниця проєкту Анна Фурман.

За словами Фурман, також проєкт доповнив і верифікував інформацію з майже 3200 імен. "В наявних списках є помилки, десь неправильно написано прізвище. Ми прибрали дублікати, перевірили і розширили інформацію. Тобто навпроти прізвищ тепер вказано, чим займався загиблий до і під час війни, чи брав він участь у русі опору, чи мав родину, якими були обставини загибелі тощо", – пояснила вона.

Керівниця проєкту також додала, що проєкт не фокусується на етнічному походженні чи політичних поглядах загиблих – шукаються імена всіх, хто помер у часи окупації від рук нацистів і чиє місце поховання невідоме, цивільні особи і військовополонені, вбиті в Бабиному Яру, Сирецькому таборі і тюрмах, а також убиті чи зниклі безвісти члени радянського й націоналістичного підпілля.

До дослідницької групи проєкту увійшли науковці-історики, юристи, IT-фахівці. Команда порівнює склад населення Києва в період окупації, до війни та в післявоєнні роки і досліджує дуже широке коло джерел – архівні документи, спогади вцілілих і свідків тих подій, матеріали паспортних і домових книг, адресних столів, метричних книг і РАГСів, які містять дані про народження, шлюб, смерть особи.

Нагадаємо, що раніше в межах проєкту "Імена" було оцифровано понад 140 тисяч матеріалів засекречених картотек періоду нацистської окупації Києва та сотні архівних книг РАГСів за 1925-1936 роки. Усі ці архіви буде викладене на новій онлайн-платформі меморіалу, яку буде запущено у вересні.