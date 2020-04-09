Перша смерть від коронавірусу в Запорізькій області: помер відомий бізнесмен

У Мелітополі Запорізької області від коронавірусу помер відомий у місті бізнесмен Сергій Пилипенко.
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На сайті Мелітопольської міськради повідомляється, що в реанімації місцевої інфекційної лікарні помер 60-річний житель міста з підтвердженим діагнозом COVID-19.
Сергій Пилипенко
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Чоловік перебував під наглядом медиків і був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.
Відзначається, що це перший летальний випадок від коронавірусу в Запорізькій області
Ім'я померлого уточнив колишній мер Мелітополя, нині народний депутат Сергій Мінько. За його словами, це Сергій Пилипенко, відомий у місті підприємець.
"З глибокою скорботою хочу повідомити, що сьогодні пішов із життя Сергій Анатолійович Пилипенко – справжній патріот Мелітополя, громадянин, чудова людина, успішний підприємець, мій друг", – написав нардеп на своїй сторінці в Facebook.
Мінько уточнив, що лікарі зробили все можливе, щоб врятувати життя чоловіку: підключали до апарату ШВЛ, залучали фахівців із Запоріжжя.
Сергій Пилипенко був власником мережі магазинів "Будинок меблів".
За даними онлайн-карти РНБО, в Запорізькій області на коронавірус захворіли 47 осіб, з яких семеро – одужали.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Закарпатській області зафіксована ще одна смерть від коронавірусу COVID-19. Це вже третій летальний випадок у регіоні.
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