У Мелітополі торговці в розпал карантину влаштували стихійний ринок. Фото

Марина Ліснічук Суспільство 10:55, 24.04.2020 Оновлено: 10:58, 24.04.2020

У Мелітополі, після закриття ринків через карантин, місцеві торговці влаштували стихійний базар просто на тротуарах.

Зокрема, вони "окупували" продуктами доріжки для пішоходів на перехресті вулиць Олександра Невського і Університетській. Про це повідомляє портал RIA-M.tv.

Зазначається, що торгівля йде поряд із закритими воротами Центрального і Зразкового ринків. Там прямо на землі продавці розклали зелень, овочі, пляшки з молоком, яйця тощо.

ria-m.tv

Водночас про дотримання дистанції та інших карантинних заходів ніхто не турбується.

"Справедливості заради зазначимо, що на цьому кутку і раніше приторговували стихійники. Але такої кількості торговців, як сьогодні, досі тут не було", – йдеться в повідомленні.

ria-m.tv
ria-m.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 17 березня, на початку карантину, в Запоріжжі торговці місцевих ринків влаштували бунт проти жорстких обмежувальних заходів, які ввела місцева влада для боротьби з коронавірусом.

  • Щоб висловити своє невдоволення, люди вийшли на мітинг під будівлю міської ради.

  • А на початку квітня в Запорізькій області у директора ринку, якого притягнули до адміністративної відповідальності за порушення заборони на роботу в умовах карантину, виявили коронавірус.

  • 22 квітня в Запоріжжі та Мелітополі підприємці влаштували масові протести через тривалий карантин, введений після спалаху коронавірусу.

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