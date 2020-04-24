У Мелітополі торговці в розпал карантину влаштували стихійний ринок. Фото
У Мелітополі, після закриття ринків через карантин, місцеві торговці влаштували стихійний базар просто на тротуарах.
Зокрема, вони "окупували" продуктами доріжки для пішоходів на перехресті вулиць Олександра Невського і Університетській. Про це повідомляє портал RIA-M.tv.
Зазначається, що торгівля йде поряд із закритими воротами Центрального і Зразкового ринків. Там прямо на землі продавці розклали зелень, овочі, пляшки з молоком, яйця тощо.
Водночас про дотримання дистанції та інших карантинних заходів ніхто не турбується.
"Справедливості заради зазначимо, що на цьому кутку і раніше приторговували стихійники. Але такої кількості торговців, як сьогодні, досі тут не було", – йдеться в повідомленні.
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17 березня, на початку карантину, в Запоріжжі торговці місцевих ринків влаштували бунт проти жорстких обмежувальних заходів, які ввела місцева влада для боротьби з коронавірусом.
Щоб висловити своє невдоволення, люди вийшли на мітинг під будівлю міської ради.
А на початку квітня в Запорізькій області у директора ринку, якого притягнули до адміністративної відповідальності за порушення заборони на роботу в умовах карантину, виявили коронавірус.
22 квітня в Запоріжжі та Мелітополі підприємці влаштували масові протести через тривалий карантин, введений після спалаху коронавірусу.