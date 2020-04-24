У Мелітополі торговці в розпал карантину влаштували стихійний ринок. Фото

У Мелітополі, після закриття ринків через карантин, місцеві торговці влаштували стихійний базар просто на тротуарах.

Зокрема, вони "окупували" продуктами доріжки для пішоходів на перехресті вулиць Олександра Невського і Університетській. Про це повідомляє портал RIA-M.tv.

Зазначається, що торгівля йде поряд із закритими воротами Центрального і Зразкового ринків. Там прямо на землі продавці розклали зелень, овочі, пляшки з молоком, яйця тощо.

ria-m.tv

Водночас про дотримання дистанції та інших карантинних заходів ніхто не турбується.

"Справедливості заради зазначимо, що на цьому кутку і раніше приторговували стихійники. Але такої кількості торговців, як сьогодні, досі тут не було", – йдеться в повідомленні.

ria-m.tv

ria-m.tv

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