У Мельбурні охоронці готелю спали з туристами на самоізоляції: спалахнула друга хвиля COVID-19

В австралійському Мельбурні охоронці готелю спали з туристами, яких туди відправляли на самоізоляцію. Через це в місті почалася друга хвиля поширення COVID-19, а карантинні заходи знову посилили.

Як повідомляє DailyMail, туристів, що прибувають у Мельбурн, відправляли на самоізоляцію в п'ятизіркові готелі "Стемфорд Плаза" і "Ріджс на Суонстоне". Там вони повинні були перебувати два тижні, не залишаючи свої апартаменти.

Однак, як виявилося після, охоронці готелю "Стемфорд Плаза" дозволяли туристам спокійно переміщатися територією, відвідувати одне одного, влаштовувати вечірки з випивкою, а з деякими з них персонал навіть спав.

Один з охоронців на умовах анонімності розповів, що коли дізнався про це, запитав у керівництва, чи не повинен він здати тест на COVID-19. На це йому відповіли, що аналізи здавати не потрібно, інакше є ризик залишитися без роботи.

"Вони сказали: "Ні, не хвилюйтеся, нам потрібні люди, так що, якщо ви здасте тест і він буде позитивний, вас теж відправлять на самоізоляцію. Так що не потрібно, ми вам повідомимо, коли можна здавати тест", – розповів він.

В Австралії через секс-скандал почалася друга хвиля COVID-19 AAPIMAGE

В Австралії через секс-скандал почалася друга хвиля COVID-19 Getty Images

Згідно з повідомленням влади, після охоронці перенесли вірус із готелю в місто та приміські території, чим могли спровокувати другий спалах COVID-19 в їхньому регіоні. З квітня по червень у Мельбурні практично не було нових випадків зараження, проте 1 липня там зафіксували 77 нових випадків, а загальна кількість хворих досягла 289. У місті знову посилили карантинні заходи, розставили блокпости і штрафують громадян за спроби вийти з дому не для навчання, роботи або покупки продуктів.

Водночас у готелі "Стемфорд Плаза" почали службове розслідування.

В Австралії через секс-скандал почалася друга хвиля COVID-19 AFP

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда дослідників з Австралії представила докази того, що коронавірус "унікально пристосований для зараження людей". На їхню думку, це дає підстави припускати, що COVID-19 міг бути створений штучно.