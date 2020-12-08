У МАУ попросили Зеленського про допомогу в період пандемії. Текст повного звернення

Компанія "Міжнародні Авіалінії України" звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням підтримки авіаційної галузі в період пандемії COVID-19.

Відповідний лист трудового колективу компанії з'явився на її сайті. Так, в МАУ зажадали від глави держави доручити Кабінету міністрів розробити програму з надання позики або стабілізаційного кредиту для виплати зарплати працівникам, а Міністерству інфраструктури спільно з Міністерством фінансів провести переговори про розстрочення заборгованості перед "Бориспілем" і "Украерорухом".

Наводимо повний текст звернення:

"Зараз МАУ і вся світова авіація проходить той нещадний до нас період, коли на коліна поставлені пілоти. З початку пандемії Міжнародні Авіалінії України зі сльозами на очах вже були змушені звільнити тисячу працівників.

У МАУ готується проєкт чергового звільнення, яке торкнеться не менше 140 пілотів. Внаслідок неможливості проходження періодичної тренажерної підготовки льотним персоналом (в Україні немає жодного гідного авіатренажера) і відсутності необхідної кількості виконаних рейсів, велика частина висококласного льотного персоналу авіакомпанії знаходиться під загрозою втрати права на польоти. Для України це буде означати не тільки втрату висококваліфікованих фахівців, а й міжнародного потенціалу авіаційної держави, який ми завойовуємо на міжнародній арені.

Держава в особі профільного міністра направляє всі запити авіакомпанії винятково до акціонерів компанії. За 28 років діяльності в МАУ змінилося кілька акціонерів і керівників, власником авіакомпанії була навіть держава Україна.

У той же час, МАУ – це не акціонери, не літаки і навіть не маршрути. МАУ – це люди!

Саме вони є інтелектуальним надбанням не тільки МАУ, а й всієї авіаційної галузі України. І саме вони внаслідок недалекоглядних дій держави сьогодні ризикують не тільки втратити професію, а й опинитися за парканом цивілізованої економіки. А Україна і надалі залишатиметься сировинною країною, тому що своєю бездіяльністю нещадно знищує власний інтелектуальний потенціал і сприяє розвитку іноземних компаній, а потім і іноземної економіки.

Рішення про зупинку діяльності авіакомпаній ухвалювалося не акціонерами, а саме державними інститутами, а обмеження повітряного пасажирського сполучення призвело майже до повної зупинки операційної діяльності МАУ, чого не міг передбачити жоден бізнес-план авіакомпанії світу.

МАУ сьогодні виконує на 85% менше регулярних рейсів, ніж в 2019 році. За прогнозом Міжнародної організації повітряного транспорту відновлення обсягів перевезень до рівня 2019 року буде відбуватися поступово протягом 2021-2024 року.

МАУ зі свого боку планує відновлення власної маршрутної мережі, починаючи вже з квітня 2021, плануючи досягти 64% від обсягів 2019-ого. У той же час до моменту відновлення маршрутної мережі МАУ вимагає заходів підтримки, аналогічних тим, що були надані більшості авіаперевізників урядами своїх держав.

На жаль, жодних заходів підтримки авіаційної галузі в Україні до сьогоднішнього дня українською владою не введені. Міжнародні Авіалінії України, втративши будь-яку надію на діалог з органами виконавчої влади та профільним міністерство, звертаються до вас, пане президенте!

Ми не просимо жодних преференцій або неринкових інструментів. МАУ, як і інші авіаперевізники України, вимагають невідкладних заходів щодо державної підтримки, які дозволять їм вижити до моменту відновлення попиту і можливостей для здійснення міжнародних авіаційних перевезень. Виходячи з вищевикладеного, для недопущення подальшої ескалації соціальної напруженості і неповоротних наслідків, просимо вас, пане президенте:

доручити Кабінету міністрів України негайно розробити програму дій з надання поворотної фінансової допомоги (позики або стабілізаційного кредиту) МАУ з метою виплати заробітної плати працівникам;

профільному міністерству інфраструктури України спільно з Міністерством фінансів України провести переговори про розстрочення заборгованості перед державними підприємствами аеропорт "Бориспіль" і "Украерорух".

Лист від керівництва МАУ до Володимира Зеленського flyuia.com

Лист від керівництва МАУ до Володимира Зеленського flyuia.com

Лист від керівництва МАУ до Володимира Зеленського flyuia.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в РНБО заявили, що українцям не зможуть зняти обмеження на необов'язкові подорожі в деякі держави Європейського Союзу через погану епідемічну ситуацію з коронавірусом в країні. Зокрема, показник COVID-19 у нас виявився вищим в шість разів.