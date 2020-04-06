У матері підозрюють коронавірус: на Буковині немовля потрапило у реанімацію

У Чернівецькій області у реанімації обласної дитячої лікарні перебуває немовля, яке народилося від матері із підозрою на COVID-19.

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Про це 6 квітня повідомили на сторінці у Facebook Чернівецької ОДА. У повідомленні зазначено, що стан малюка покращився, його зняли із кисневої дотації.

В ОДА додали, що у реанімаційному відділенні Глибоцької центральної районної лікарні надають допомогу чотирьом особам. Коронавірус підтверджено у одного із цих пацієнтів, решта – із підозрою.

У реанімації Сторожинецької центральної районної лікарні є пацієнти із підозрою на COVID-19, вони на кисневій дотації. Це троє дорослих та одна дитина. Стан хворих – стабільно важкий.

Крім того, пацієнт із підозрою на коронавірус, підключений до апарату штучної вентиляції легень, є у реанімації Кіцманської центральної районної лікарні – у нього пневмонія та аритмія. Також у обласній лікарні двоє недужих із коронавірусом перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Ще одна пацієнтка із підтвердженим COVID-19 – на кисневій дотації.

У реанімації Чернівецької міської лікарні №1 є троє пацієнтів – у двох підтверджено коронавірус, їхній стан покращився.

Зазначимо, станом на 6 квітня у Чернівецькій області підтверджено 220 випадків захворювання на коронавірус.

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