У масці в +40 ніхто не витримає: епідеміолог відкрито заявив про проблему в Україні

Перебувати в громадському транспорті в Україні, надівши захисну маску, неможливо через високу температуру повітря.

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Жодна здорова людина не витримає +40 у маршрутці – там просто нема чим дихати за такої спеки, заявив український епідеміолог, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін, пише "Апостроф".

"Люди не надівають маски в громадському транспорті – там просто нема чим дихати за такої спеки. Якби в транспорті була нормальна вентиляція з охолодженням, у людей би була можливість надягати маску. А якщо зараз на вулиці +35 градусів, а в маршрутці +40, то жодна здорова людина не витримає в масці", – сказав епідеміолог.

Він зазначив, що ненормально вимагати від людей дотримуватися міжнародних протиепідемічних стандартів, якщо у нас не створено умов для того, щоб їх виконувати.

"Потрібно було провести нормальну комунікаційну кампанію, пояснити, що на вулиці маску носити не потрібно, варто тримати фізичну дистанцію; у приміщенні треба надягати маску і робити це правильно – на підборідді маску носити не можна, треба носити повністю на обличчі", – додав Александрін.

Як писав OBOZREVATEL, епідеміолог назвав 4 головні чинники щодо стримування коронавірусу в Україні.