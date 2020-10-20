У Маріуполі жінка без маски влаштувала скандал у супермаркеті. Відео

Борис Бондар Суспільство 20:34, 20.10.2020 Оновлено: 20:46, 20.10.2020

В одному із супермаркетів Маріуполя жінка без маски, яку відмовилися обслуговувати, влаштувала скандал і знімала те, що відбувається, на телефон.

Про це повідомило місцеве видання 0629.com.ua. Журналіст став свідком інциденту і теж зняв його на відео (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Маріупольчанка навідріз відмовилася надівати маску біля каси й заявила, що цим продавці порушують її права.

"Це ваше внутрішнє розпорядження, яке порушує мої права і закон України", – заявила вона.

Також вона погрожувала співробітникам магазину.

"Я тільки даремно час витратила, а у вас будуть неприємності", – заявила жінка.

Також видання повідомило, що касирам супермаркету нібито загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень у разі, якщо вони продадуть товар покупцеві без маски. Саме тому вони просять усіх не просто носити маски, а й надівати їх правильно, ховаючи під ними не тільки губи, але й ніс.

Станом на 20 жовтня в Маріуполі зареєстровано 2303 випадки захворювання на коронавірус. За останню добу в місті лабораторно підтверджено 136 нових випадків COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з київських відділень "Нової пошти" чоловік, який прийшов отримувати посилку, влаштував скандал через маску.

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