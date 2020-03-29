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29 березня • оновлено в 23:18
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У Маріуполі зафіксували ще чотири людини з коронавірусом

2.2т
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У Донецькій області зафіксовано вже 6 випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

Чотири нових лабораторно підтверджених випадки виявили в Маріуполі, повідомив глава Донецької ОДА Павло Кириленко.

"Лабораторні дослідження виявили вірус у двох чоловіків 47 і 50 років і двох жінок – 72 і 95 років", – написав він.

Раніше в Маріуполі інфекцію виявили у 52-річного жителя Маріуполя, який повернувся з Єгипту. Ще один випадок зафіксували в Бахмуті.

Ілюстрація

Ілюстрація

day.kyiv.ua

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський в новому відеозверненні озвучив три сценарії з коронавірусом в Україні. За його словами, два з них виявляться непосильними для державної медичної системи.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Маріуполь
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