У Донецькій області зафіксовано вже 6 випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

Чотири нових лабораторно підтверджених випадки виявили в Маріуполі, повідомив глава Донецької ОДА Павло Кириленко.

"Лабораторні дослідження виявили вірус у двох чоловіків 47 і 50 років і двох жінок – 72 і 95 років", – написав він.

Раніше в Маріуполі інфекцію виявили у 52-річного жителя Маріуполя, який повернувся з Єгипту. Ще один випадок зафіксували в Бахмуті.

Ілюстрація day.kyiv.ua

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський в новому відеозверненні озвучив три сценарії з коронавірусом в Україні. За його словами, два з них виявляться непосильними для державної медичної системи.

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