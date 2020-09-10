У Маріуполі водійка з’їла постанову про штраф у 51 гривню. Відео

В Маріуполі водійка вирішила з’їсти постанову про штраф у розмірі 51 грн за непристебнутий пасок безпеки.

Як повідомляє патрульна поліція Маріуполя на своєму YouTube-каналі, інцидент трапився 9 вересня у Центральному районі міста (Щоб подивитись відео, доскрольте до кінця екрану).

"Жінку, яка їхала не пристебнутою в автомобілі, патрульні помітили в Центральному районі. Інспектори зупинили транспортний засіб аби поспілкуватися з порушницею. Поліцейські вирішили скласти постанову, але під час ознайомлення з документом, водійка повела себе дивно та вирішила з’їсти копію", – йдеться в повідомленні поліції.

Копи зазначають, що такі дії не допомагають уникнути штрафу, тому водійка має сплатити штраф у 51 гривню, або оскаржити постанову у суді у десятиденний термін.

"Закликаємо водіїв користуватися засобами пасивної безпеки: ремінь рятує життя!", – наголосили у патрульній поліції.

На оприлюдненому відео видно, як водійка висловлює свою незгоду із виписуванням штрафу, заявляючи, що відстібнула пасок перед спілкуванням із поліцейськими. Взявши до рук оригінал протоколу, вона відмовилась його віддавати і зрештою з’їла документ.

Поліцейські побажали водійці смачного і повідомили, що копія постанови прийде їй на пошту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, водія маршрутки в Чернівецькій області оштрафували на 17 тисяч гривень за порушення правил карантину COVID-19. Чоловік перевозив у салоні, крім дозволених 19 пасажирів на місцях для сидіння, ще вісім пасажирів стоячи.

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