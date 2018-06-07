У Маріуполі відкрили "приймальню Захарченко": фотофакт

У центрі Маріуполя Донецької області працює кафе з назвою "Москва".

Відповідне фото опублікував в Facebook правозахисник Олександр Синилов.

Кафе в Маріуполі Facebook Олександр Синилов

"Вчора побачив, коли був в секторі "М". Це що - посольство Росії-Москви майже в центрі Маріуполя, а за столиками сидять його постійні відвідувачі, так би мовити любителі "Масква"? Або це громадська приймальня Саші Захарченко, ватажка недореспублікі? А вам не здається, що в цей чисто "Експрес-бар Москва" треба вже запросити українську інспекцію, а також "експертів по "пляшками"?", - написав він, зазначивши, що персонал закладу раніше конфліктував з україномовним відвідувачем.

Українці обурилися такою ситуацією і запропонували варіанти вирішення проблеми.

"Я б з великим задоволенням попрацював сокирою, пір'я б летіли, але попередньо запросивши всю міську владну гидоту з рідними і близькими.Немає слів для вираження обурення!" - пише зокрема Влад Капустянський в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, киян обурили "цар-сараї" в центрі міста .