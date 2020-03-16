У Маріуполі в дитини запідозрили коронавірус: її госпіталізували

У Маріуполі з підозрою на наявність інфекції китайського коронавірусу госпіталізували чотирьох осіб, серед яких і дитина.

Про це заявив представник департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА Олександр Педенко. Відповідну інформацію він озвучив на брифінгу про впровадження заходів щодо недопущення поширення COVID-19 на території області, передає "Маріуполь.news".

Відомо, що всі пацієнти – жителі Маріуполя і нещодавно повернулися з відпочинку за кордоном.

У Маріуполі коронавірус запідозрили у дитини

"Зараз на Донеччині 4 людини госпіталізовані з підозрою на коронавірус, і всі вони – в Маріуполі", – сказав Педенко.

За його словами, це дитина з матір'ю, а також чоловік і жінка, яких госпіталізували до медичних установ.

"Біоматеріали направлять на дослідження, результати очікуються завтра", – зазначив Педенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трьох працівниць київського дитячого садка ізолювали за контакти з людьми, зараженими коронавірусом.

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