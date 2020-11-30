У Маріуполі померла породілля з COVID-19: дитина у важкому стані, без мами залишилися ще троє

У перинатальному центрі Маріуполя після пологів померла 36-річна Ольга Мерник. Вона потрапила до медзакладу 21 листопада із двобічним запаленням легень, згодом у неї також діагностували коронавірус.

На той момент мама вже трьох хлопчиків була на восьмому місяці вагітності – чекала на появу довгоочікуваної донечки. Про трагедію розповіла в коментарі ТСН її знайома Наталя Дєдова.

"Дитина мала народитися в січні. Оля була під киснем, тому медики вирішили рятувати маля. Можливо, анестезія дала такі наслідки. Але в неї відмовили нирки. Дівчинка перебуває у важкому стані", – зазначила жінка, додавши, що в подруги були проблеми з нирками, вона "була на антибіотиках".

На пієлонефрит і слабкі нирки в пацієнтки вказала й лікарка Олена Бесчастна. Вона каже, що пологи в Ольги Мерник простимулювали.

"Я отримала інформацію, що вона народила сама. У дитини легені не відкриваються", – наголосила медикиня.

Тіло жінки для встановлення точної причини смерті відправили на експертизу.

"Ховати її будуть у мішку, тож із нею й попрощатися не вдасться як годиться", – додала Дєдова.

У померлої залишилися три сини 15, 10 і 2 років та новонароджена донечка, за життя якої борються медики. Після пологів на своїй сторінці в соцмережі Ольга Мерник ще встигла написати: "Ура, в мене народилася донька".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

27 листопада у місті Жовква (Львівська область) через відсутність світла в реанімації̈ місцевої лікарні померли двоє пацієнтів. Вони хворіли на коронавірус і були під'єднані до апаратів штучної вентиляції легень.

Після цієї надзвичайної події на Львівщині в Україні вирішили перевірити всі лікарні.

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