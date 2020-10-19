У Маріуполі побудують перший в Україні сталевий будинок: метал зробить Метінвест

У 2021 році в Маріуполі з'явиться перший в Україні житловий багатоквартирний сталевий будинок. Його побудують з металу, який зроблять на маріупольських підприємствах Групи Метінвест.

Про це розповіли на сайті компанії. У повідомленні сказано, що 16 жовтня генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков і міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заклали капсулу під будівництво нового, унікального для нашої країни будинку.

У пресслужбі відзначили, що проєкт переможців конкурсу молодих архітекторів Steel Freedom вже реалізується: на замовлення муніципалітету в Маріуполі на вулиці Амурській починається будівництво багатоквартирного будинку з застосуванням сталевих конструкцій. Група Метінвест профінансувала розробку проєкту з урахуванням його майбутнього розташування щодо доріг та інших споруд. Інвестиції компанії в складання проєктної документації склали 2,7 млн грн.

При виборі технології будівництва будинку перевагу віддали саме збірній металевій конструкції, оскільки так можна значно скоротити час монтажу. При цьому надійність і довговічність будівлі зростають, а також з'являються більш широкі можливості для використання внутрішнього простору.

Під час закладки капсули в фундамент майбутнього будинку Риженков підкреслив, що це буде сучасне житло європейського типу, а Метінвест спільно з Фондом розвитку Маріуполя виготовить металоконструкції каркасу, тим самим в рази знизивши вартість квадратного метра.

"Сьогодні ми даємо старт будівництву багатоквартирного житлового будинку зі сталі. Це наш внесок в доступне житло для маріупольців. Упевнений, що цей будинок стане знаковим для Маріуполя, та й для всієї країни в цілому. Його естетичний вигляд і технічні рішення стануть революцією в сегменті швидкостворюваного і при цьому дуже якісного житла", – зазначив він.

Для зведення сучасного будинку знадобиться близько 300 тонн металу, який проведуть на меткомбінатах "Азовсталь" та імені Ілліча Групи Метінвест. Стіни будуть виконані із залізобетону, що дозволить здійснити будівельно-монтажні роботи в стислі терміни. Крім того, сталевий каркас можна легко посилити і реконструювати, або розібрати в кінці експлуатації, що дає додаткові економічні та екологічні переваги.

За проєктом буде побудований восьмиповерховий будинок площею понад 7 тис. кв. м на 120 однокімнатних і двокімнатних квартир. Від типового панельного житла він буде відрізнятися яскравим зовнішнім виглядом. Кольорове рішення, перепади поверховості двухпід'їзного будинку, різні вікна – все це буде виділяти будинок серед решти забудови. Також новобудова матиме найвищий рівень енергоефективності (А +++), а до моменту здачі всі квартири отримають стовідсоткову обробку.

За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченко, мета зведення цього будинку – забезпечити доступним житлом маріупольську молодь і працівників комунальних підприємств.

"Завдяки нашому надійному партнеру – Групі Метінвест – в Маріуполі вперше за довгі роки починається велике будівництво. Саме у нас побудують перший в Україні сталевий будинок, що символічно для головного міста металургів", – розповів Бойченко.

Проєктний термін експлуатації будівлі – понад 100 років. А вартість його будівництва – близько 120 млн грн. Група Метінвест інвестує 20 млн грн в виготовлення металоконструкцій для дому, ще по 50 млн грн буде виділено з державного та місцевого бюджетів.

У пресслужбі також розповіли, що з використанням сталі, виробленої на підприємствах Групи Метінвест, зведені такі хмарочоси, як The Shard в Лондоні, Garitage Park в Болгарії та Hudson Yards на Манхеттені, київські торгові центри Lavina Mall і ЦУМ. З української сталі споруджують стадіони і мости, в тому числі популярний київський скляний міст і новий міст в італійській Генуї. Спорудження зі сталі Метінвесту захищає українців від четвертого ядерного енергоблоку в Чорнобилі. Тепер світові тренди будуть застосовуватися і в Маріуполі.

Нагадаємо, в грудні 2018 року в Маріуполі за підтримки Групи Метінвест в номінації для молодих архітекторів підвели підсумки конкурсу Steel Freedom в категорії "Створення проекту житлового будинку в сегменті доступного житла". Початківці архітектори з різних міст України представили свої проєкти житлових будинків. Головна умова конкурсу – розробка проєкту із застосуванням несучих сталевих конструкцій.

Відзначимо, 16 жовтня Група Метінвест підписала меморандум на шість років про співпрацю з муніципалітетом Маріуполя, в рамках якого буде реалізований комплекс міських програм. Одна з них – "Більше ніж сталь" – програма будівництва чотирьох об'єктів зі сталевим каркасом. Сталеве будівництво – найбільш перспективний напрямок в сучасних світових практиках. Для компанії важливий якісний результат. Група Метінвест першої в Україні почала впроваджувати підхід сталого розвитку міст – від системних щорічних програм соціального партнерства десять років тому до реалізації довгострокових і комплексних проектів в Маріуполі з 2015 року.