У Маріуполі меткомбінати збільшили постачання кисню в лікарні

У міській лікарні №9 Маріуполя завершили роботи зі встановлення трьох додаткових кисневих станцій рідкого газу, вже виконано розводку й під'єднання 90 точок прямої подачі життєво необхідного кисню.

На додаткові точки кисень поставлятимуть у рідкому вигляді. Встановлені стаціонарні станції є вузлом розподілу ресурсу й дозволяють одночасно подавати кисень до більшої кількості постів або точок під'єднання. Це більш ефективно: для пацієнтів, тому що подача життєво необхідного газу здійснюється безперебійно, а для медустанови дозволить скоротити час обслуговування і кількість балонів, задіяних в обміні.

Під час виконання робіт зі встановлення трьох кисневих станцій у міськлікарні №9 проклали 1230 м киснепроводу і змонтували рампи на 180 балонів. До 22 точок із подачею кисню, що уже працюють, під'єднали 90 нових ліжко-місць і тепер їх у лікарні буде 112. Крім того, були змонтовані системи подачі газоподібного кисню на рампи після газифікації рідкого кисню.

Привозити рідкий кисень буде спеціальна машина – автомобільна газифікаційна установка, обладнана вакуумним насосом і теплообмінником, в якому рідина нагрівається до газоподібного стану і заповнюється в балони. Також станції обладнають не тільки світловою та звуковою сигналізацією контролю тиску в рампах, але і приладом, що відсилає SMS на смартфон оператора. Це дублювання системи контролю та оповіщення на випадок непередбачених ситуацій.

Зазначимо, що з початку року група Метінвест у Маріуполі облаштувала 345 кисневих точок у медустановах міста.

Нагадаємо, в листопаді меткомбінат "Азовсталь" Групи Метінвест оновив спецзасоби для газорятувальної служби – було поставлено другу партію ізолювальних регенеративних респіраторів Р-30ЕХ вартістю близько 147 тис. грн кожен.

Вони призначені для захисту органів дихання газорятувальників від впливу непридатного для дихання газоподібного середовища. Пристрої дозволяють працювати за температури повітря від мінус 20 до плюс 60 градусів за Цельсієм, відносної вологості до 100% і атмосферного тиску 70-125 кПа.

Крім панорамної маски, респіратори Р-30ЕХ додатково укомплектовані загубником із носовим зажимом, датчиками і системою сповіщення, які подають сигнали про зниження тиску кисню, відкритому вентилі балона і відсутності кисню в системі.