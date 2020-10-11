Моя мама знову в лікарні.

У вересні вона важко перехворіла на COVID19. Лежала в реанімації під киснем. Приблизно три тижні тому і приблизно через 25 днів після появи симптомів її тест показав негативний результат. Маму одразу ж виписали з лікарні доліковувати пневмонію вдома.

Вона видужувала дуже повільно. Перший тиждень могла вставати лише в туалет. Потім потроху ставало краще, вона навіть почала була поратися на кухні.

І от знову погіршення. Температура 37,5, кашель (якого під час ковідної пневмонії не було взагалі), страшенна слабкість (не може стояти), дуже сильні болі в боку. І низька (90-92) сатурація.

Вихідні дні. Госпіталізуватися практично неможливо. Це дуже важко зараз і в будні дні, бо багато лікарень, які я знаю як непогані, перепрофілювали під ковідні і не ковідних пацієнтів туди не приймають...

Треба робити КТ, але навіть у приватних клініках черги вперед на тиждень... До пульмонологів - так само, важко потрапити навіть до терапевтів.

Їдемо до приватної клініки, робимо рентген. Він показує пневмонію, плеврит, фіброз, рідину в легенях...

Не буду вас грузити, але мама знову в лікарні. Їй дуже погано. Підозрювали ще й інфаркт, через погану кардіограму, але, на щастя, цей діагноз не підтвердився.

Лікарі мені пояснили, що ковід зруйнував їй судини, і через це в легенях утворився застій, через який почалася бактеріальна пневмонія, а в судинах виникли тромби.

Я була сьогодні на записі телепередачі до Дня захисника. Поїхала туди з лікарні (хотіла скасувати свою участь, але мама не дозволила, бо я ж типу пообіцяла бути), і зараз знову збираюся в лікарню. У студії попросила про "соціальну дистанцію" і сиділа на диванчику одна, окремо від інших гостей. Мені зараз не можна хворіти. Варто було не знімати в ефірі респіратор, але я не наважилась, через що собою невдоволена.

А ви давайте, далі висовуйте носи з масок. Я тут днями розмовляла з колишнім підлеглим, сказала йому, що в мене мама важко перехворіла на ковід. Хлопець був дуже здивований: "А він що, правда існує?". Як у різних країнах, різних світах живемо.