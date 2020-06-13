У Макіївці пронісся руйнівний смерч. Відео

У суботу, 13 червня, в Макіївці (Донецька область) пронісся сильний смерч.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила блогер Оксана Духнич і опублікувала відповідне відео (щоб його побачити, проскрольте до кінця сторінки).
У ролику можна побачити, як смерч змітає все на своєму шляху. Він трапився поблизу житлових будинків.
Кадр з відео
У Макіївці пронісся руйнівний смерч
"У Макіївці сьогодні смерч пронісся. Норм так погуляв", – підписала відео Духнич.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за останні 3 місяці в різних регіонах України було відзначено п'ять смерчів. Їх бачили на Дніпропетровщині, Донеччині, Миколаївщині.
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