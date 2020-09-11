У магазині Умані відмовилися обслуговувати хасидів: в мережі ажіотаж

На одному з магазинів Умані з'явилася табличка з написом про те, що хасиди не обслуговуються через COVID-19.

Відповідне фото виклав в Facebook керівник Об'єднаної єврейської громади України Михаєль Ткач. Він додав, що звернувся до правоохоронних органів.

"Хасиди не обслуговуються" – така дискримінаційна табличка в Умані виявлена вранці 11 вересня. Біля входу в магазин на вулиці Тищика", – написав Ткач.

На табличці на івриті написано "хасидам вхід заборонено".

Він уточнив за запитом єврейської громади зроблені додаткові фотографії дискримінаційної таблички в Умані.

"Як видно з фото з різних ракурсів – це не фейк", – підкреслив Ткач.

Він також додав, що людині, яка робила ці фото, стали надходити погрози.

Глава єврейської громади зазначив, що звернувся до правоохоронних органів із заявою про відкриття кримінальної справи за статтею 161 Кримінального кодексу України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Міхаель Ткач показав дискримінуючу табличку в Умані. Facebook Міхаеля Ткача

На табличці на івриті написано "хасидам вхід заборонено". Facebook Міхаеля Ткача

Єврейська громада зробила додаткові фото таблички. Facebook Міхаеля Ткача

Єврейська громада звернулася до правоохоронних органів. Facebook Міхаеля Ткача

У мережі думки щодо таблички розділилися. Деякі користувачі назвали появу скандальної таблички актом антисемітизму. Інші відзначили, що хасиди ігнорують всі карантинні норми, тому можуть зрозуміти власників магазину.

"Приблизно 80 років тому, зовсім недалеко від України подібне вже було. Правда закінчилося все тоді вельми сумно для цих громадян 9 травня 1945 року".

"У 30-х роках минулого століття одній країні подібне вже було. Нічого доброго з цього не вийшло".

"Ну нехай мер ще раз повторить, що в Умань антисемітизму немає".

"Ви ж розумієте що це ніяк не пов'язано з антисемітизмом? Вони не дотримуються ніяких норм безпеки, дистанцію не тримають, антисептиками не користуються, маски не носять, а якщо і носять то цим маскам напевно стільки ж скільки і ковіду... я б їх теж не пускав".

"А особисто Ви б їх до себе додому пустили, якби не були хасидом? При такій їхній поведінці"?

Деякі користувачі засудили дискримінуючий напис. Facebook Міхаеля Ткача

Деякі засудили поведінку хасидів. Facebook Міхаеля Ткача

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