"У людей все серйозно": відома письменниця Забужко підтримала партію Порошенко

Відома українська письменниця Оксана Забужко розповіла, що на позачергових виборах до Верховної Ради України підтримає партію Петра Порошенка "Європейська солідарність".

Про це вона повідомила в ефірі Еспрессо.TV. Ухвалюючи це рішення, вона керувалася єдиним критерієм – включенням у список партії українського історика, директора Українського інституту національнї пам'яті Володимира В'ятровича (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Для мене є один критерій проголосувати: яка партія не побоїться взяти в список Володимира В'ятровича ... Його впроваджену послідовну і концептуальну політику зміни символічної власності на українські міста, селища і вулиці, особливо в тих областях, які "готували під Росію", – розповіла вона.

Оксана Забужко Скріншот відео

Забужко зазначила, що їй було дуже цікаво, хто з партій не побоїться запросити В'ятровича до свого складу, оскільки в нього продовжують "летіти стріли" тих, хто все ще сподівається "розіграти сценарій поділу України" і кого дуже "нервує декомунізація, навіть на рівні табличок і пам'ятників".

"Мені було цікаво, хто не побоїться взяти В'ятровича? Якщо не побоїться – значить у людей це серйозно. За збігом, це виявилася "ЄС". Це закриває для мене тему, за кого я буду голосувати", – повідомила вона.

В інтерв'ю Забужко також висловила надію на зародження політсили з певними переконаннями. "Не клуб того чи іншого грошового мішка, а політичної сили, де важать принципи, погляди, ідеї та переконання", – уточнила вона.

У свою чергу, Володимир В'ятрович подякував їй на своїй сторінці в Facebook "за добрі слова про роботу і високий кредит політичної довіри".

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "ЄС" готова виступити ініціатором засідання ВРУ, на якому повинні чітко і однозначно відреагувати на інформаційну агресію проти України. Така заява пролунала у зв'язку з наміром провести телеміст з Росією.

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