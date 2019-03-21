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"У любові і в ненависті": Забужко виступила із сильною промовою про Крим

1.8тЧитати матеріал російською

Україна, без сумніву, поверне анексований Крим, а для Росії захоплення півострова загрожує небезпечними змінами.

Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловила українська письменниця Оксана Забужко.

"Безумовно, Крим повернеться назад в Україну, тому що він завжди був із Україною: в динаміці, в війнах, у дружбі, в коханні, ненависті, ми географічно нероздільні. Не можна просто так відрубати ногу разом із водою, скажімо так", – сказала письменниця.

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Оксана Забужко

Оксана Забужко

archive.chytomo.com

На думку Забужко, окуповувавши Крим, Кремль вплутався в складну геополітичну проблему і почав велику війну, яка врешті-решт принесе великі й марні зміни для самої Росії.

Готуватися Україні до повернення півострова потрібно вже зараз, запевнила письменниця. За її словами, п'ять і більше років під диктатурою – дуже важке випробування для кримчан, тому Київ повинен докласти всіх зусиль для того, щоб забезпечити їх реабілітацію.

"Це дуже важка ситуація і дуже важке випробування. Це великий відрізок часу – п'ять років прожити під диктатурою, шість років, можливо, сім років у межах одного людського життя – це великий, важкий, травматичний досвід, який потім усе життя треба буде випльовувати і відхаркувати з цих самих отруєних неволею легень", – підсумувала вона.

Крим

Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Забужко заявила, що небезпека з боку Росії існує не тільки на Донбасі, а й на решті території України.

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Тема
анексія Криму
Особа
Оксана Забужко
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Майдан помог тилько Крыму. Завидуем молча..
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кто знает, что написала эта пысьмэнныця? И кому её потужные писания интересны? Тоже мне, кугутская Жорж Санд! :-))))
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Трубицын Александр, підтвердження того, що ви, малошановний тупіцин, і подібні вам здатні сприймати лише ''жуйку'', яка не потребує наявності інтелекту (навіть у зародковому стані). Треба цікавитись сучасною літературою, або перед тим, як писати коментар, скористатись пошуковиком, а тоді вже давати оцінки.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Большинство населения Крыма никогда не отождествляло себя с украиной, а насильственная укроинизация только лишь отторгала крымчан от щеневмерлой. Так что результат был закономерен и предсказуем - Крым послал украину куда подальше
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