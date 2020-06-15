У Львові зникли двоє дівчат-підлітків: востаннє їх бачили в таксі

Суспільство 16:57, 15.06.2020 Оновлено: 17:14, 15.06.2020

В неділю, 14 червня, у Львові зникли двоє неповнолітніх дівчат.

Як повідомляється на офіційному сайті поліції Львівської області, розшукуються 14-річна Вікторія Савка та 13-річна Ірина Лукова (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив у Facebook, що увечері родичі посадили дівчат в таксі, яке мало доставити їх додому.

Водія таксі знайшли і допитали. Правоохоронцям він повідомив, що дівчата вийшли біля супермаркету "Сільпо", а він продовжив працювати.

Дівчата досі не прийшли додому, мобільні телефони вимкнені.

До розшуку неповнолітніх задіяні співробітники служб та підрозділів поліції Львівщини.

За фактом відкрито кримінальне провадження за п.1, 2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою "безвісно зниклі".

lv.npu.gov.ua
Facebook Ігоря Зінкевича
Facebook Ігоря Зінкевича

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві майже п’ять місяців розшукують безвісти зниклу неповнолітню Ліберті Боднар.

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