У Львові жінка відсудила 18 тисяч гривень за падіння на льоду

У Львові жінка відсудила у училища 18 тисяч гривень компенсації за отриману внаслідок падіння на льоду травму.

Як повідомляє zaxid.net, 53-річна львів'янка мешкає у будинку, який перебуває на балансі Львівського вищого професійного художнього училища.

Інцидент трапився ще 9 січня 2020 року, а суд у цій справі відбувся 17 листопада. Жінка розповіла, що вийшла з під’їзду і на прилеглій до нього території послизнулась на тротуарі, що був вкритий льодом. Внаслідок падіння, вона зламала руку.

На лікування, як стверджує львів'янка, було витрачено 8 тис. грн, та 7 тис. грн на таксі. Також жінка заявила, що їй заподіяли моральну шкоду, оскільки вона тривалий час не могла сама себе обслуговувати та отримала психологічний стрес. Моральну шкоду постраждала оцінила у 20 тис. грн.

Суддя Залізничного районного суду вирішив частково задовольнити її позов. Він стягнув з Львівського вищого професійного художнього училища 8 тис. грн майнової шкоди та 10 тис. грн моральної компенсації на користь жінки.

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