У Львові запропонували РФ обміняти агента НКВД на полонених українців

У Львові відмовилися передати родичам в Росію останки агента НКВД Миколи Кузнєцова, запропонувавши обміняти їх на полонених в РФ українців.

Таке рішення в п'ятницю, 7 лютого, ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради, передає "Захід.нет". Чиновники вирішили відкласти передачу останків до отримання висновку від СБУ і МЗС України.

При цьому мер міста Андрій Садовий зазначив, що поки в полоні Росії знаходяться громадяни України, то розглядати питання повернення останків агента НКВД неможливо.

Андрій Садовий

"Я б хотів, щоб це питання розглядалося в рамках державної політики. Ми знаємо, скільки наших хлопців сьогодні знаходиться в полоні, ми сьогодні страждаємо від російської агресії. Тому дуже важливо, щоб з цього питання була чітка позиції СБУ, МЗС. Якщо це допоможе звільнити наших хлопців з полону, однозначно ми будемо рухати в фарватері політики нашої держави. Це питання держави", – заявив Садовий.

Мер підкреслив, що поки йде війна з Росією, все питання такого рівня має вирішувати держава.

"Якщо це допоможе повернути з російського полону когось із наших хлопців – я б був дуже щасливий. Повинна бути державна позиція. Я б дуже хотів, щоб наші українці, які є в полоні, повернулися до своїх родин. Я б говорив це питання розглядати в комплексі, тоді це буде чесно. Можемо подивитися на світову практику, таких випадків було сотні", – пояснив Садовий.

Демонтований пам'ятник Кузнєцову у Львові Вікіпедія

Микола Кузнєцов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВД, який загинув 8 березня 1944 року в селі Боратин Бродівського району на Львівщині. Посмертно йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків спецагента НКВД провели в 1959 році. У 2015 році ім'я Кузнєцова було внесено до "Списку осіб, які підпадають під "Закон про декомунізацію".

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