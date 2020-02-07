Головна Новини
8 лютого • оновлено в 08:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Львові запропонували РФ обміняти агента НКВД на полонених українців

Читати матеріал російською

У Львові відмовилися передати родичам в Росію останки агента НКВД Миколи Кузнєцова, запропонувавши обміняти їх на полонених в РФ українців.

Таке рішення в п'ятницю, 7 лютого, ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради, передає "Захід.нет". Чиновники вирішили відкласти передачу останків до отримання висновку від СБУ і МЗС України.

При цьому мер міста Андрій Садовий зазначив, що поки в полоні Росії знаходяться громадяни України, то розглядати питання повернення останків агента НКВД неможливо.

Андрій Садовий

Андрій Садовий

"Я б хотів, щоб це питання розглядалося в рамках державної політики. Ми знаємо, скільки наших хлопців сьогодні знаходиться в полоні, ми сьогодні страждаємо від російської агресії. Тому дуже важливо, щоб з цього питання була чітка позиції СБУ, МЗС. Якщо це допоможе звільнити наших хлопців з полону, однозначно ми будемо рухати в фарватері політики нашої держави. Це питання держави", – заявив Садовий.

Мер підкреслив, що поки йде війна з Росією, все питання такого рівня має вирішувати держава.

"Якщо це допоможе повернути з російського полону когось із наших хлопців – я б був дуже щасливий. Повинна бути державна позиція. Я б дуже хотів, щоб наші українці, які є в полоні, повернулися до своїх родин. Я б говорив це питання розглядати в комплексі, тоді це буде чесно. Можемо подивитися на світову практику, таких випадків було сотні", – пояснив Садовий.

Демонтований пам'ятник Кузнєцову у Львові

Демонтований пам'ятник Кузнєцову у Львові

Вікіпедія

Микола Кузнєцов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВД, який загинув 8 березня 1944 року в селі Боратин Бродівського району на Львівщині. Посмертно йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків спецагента НКВД провели в 1959 році. У 2015 році ім'я Кузнєцова було внесено до "Списку осіб, які підпадають під "Закон про декомунізацію".

Як повідомляв OBOZREVATEL, археологи виявили на території колишньої Дрогобицької в'язниці у Львівській області останки 61 жертви сталінських репресій.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Тимур Григоренко
Особа
Андрій Садовий
Місце
Україна Львів
Поділитися у Facebook
31
Коментарі
31
14
Смішно
45
Цікаво
20
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
gotsman dawid
gotsman dawid
дурдом отдыхает
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Пети Moщи
Пети Moщи
Нeдoнaцики костями героя торгуют, а я бы отдал пару kapaтeлей, и на весь мир показал бы обмен. Пусть знают с кем имеют дело.
Показать комментарий полностью
Ответить
8
2
2 из 3 ответов | показать все
Пети Moщи
Пети Moщи
Ильчук Андрей, yeбok, зиryют у тебя в cвинаpне, не переводи стрелки мpaзь бaндepoвckaя
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Monaxow monaxow48
Monaxow monaxow48
Ильчук Андрей, гитлеровские халуи - бендеровцы убили Николая Кузнецова, а их внуки торгуют его прахом. Не зря во Львове вывешивали... https://fishki.net/upload/users/2019/02/10/1508989/9ab16457be2e6ded1e052fce64810c22.jpg
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zagayko Misha
Zagayko Misha
Во Львове,людям вообще бошку снесло от недоумия!Маразм крепчает!
Показать комментарий полностью
Ответить
11
2

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги