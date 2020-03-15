У Львові з понеділка, 16 березня, закриють усі заклади, крім продуктових магазинів, аптек і заправок у зв'язку з карантином в Україні через коронавірус.

Про це 15 березня повідомив мер міста Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що заборона стосується закладів торгівлі та громадського харчування.

"Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийняте зранку, але готуватись можна вже", – написав Садовий.

Карантин у Львові: більшість закладів закриють Колаж

Нагадаємо, в обласну інфекційну лікарню Львова госпіталізовано 4 особи з підозрою на коронавірус.

Карта поширення COVID-19 по світу:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

ВООЗ відправила спеціальну місію в Україну через коронавірус.

Перша жертва коронавірусу в нашій країні – 71-річна жінка з Радомишля Житомирської області.

Вона нещодавно повернулася з Польщі, де, імовірно, і заразилася COVID-19. Пацієнтка померла 13 березня.

Цього ж дня в Італії померла 65-річна українка, яку госпіталізували з COVID-19.

У Чернівецькій області, за останніми даними, зафіксовано вже два випадки захворювання. Таким чином (на 15 березня) офіційно підтверджено три випадки коронавірусу на території України.

Про те, що буде, якщо в країні введуть режим НС, читайте за посиланням.

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