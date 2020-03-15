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15 березня • оновлено в 23:38
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У Львові через коронавірус закривають ТРЦ і кафе

7.2т
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У Львові з понеділка, 16 березня, закриють усі заклади, крім продуктових магазинів, аптек і заправок у зв'язку з карантином в Україні через коронавірус.

Про це 15 березня повідомив мер міста Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що заборона стосується закладів торгівлі та громадського харчування.

"Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийняте зранку, але готуватись можна вже", – написав Садовий.

Карантин у Львові: більшість закладів закриють

Карантин у Львові: більшість закладів закриють

Колаж

Нагадаємо, в обласну інфекційну лікарню Львова госпіталізовано 4 особи з підозрою на коронавірус.

Карта поширення COVID-19 по світу:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Андрій Садовий
Місце
Україна Львів
Теги
хвороба заборона карантин
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