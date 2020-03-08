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8 березня • оновлено в 20:35
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У Львові учасниць Маршу жінок закидали яйцями та обматюкали: опубліковані фото

4.1т
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У Львові в неділю, 8 березня, закидали яйцями й обматюкали трьох учасниць Маршу за права жінок.

Про це повідомила активістка Марта Чумало на своїй сторінці у Facebook. Вона також опублікувала знімки з місця інциденту.

"На вулиці Федорова мене і двох наших активісток у спину з криками "Нах*й геть з України!" Закидали сирими яйцями. Дані свідків маємо", – написала вона, додавши, що буде подавати заяву в поліцію.

У Львові учасниць Маршу за права жінок закидали яйцями

У Львові учасниць Маршу за права жінок закидали яйцями

Колаж

У Львові учасниць Маршу за права жінок закидали яйцями

У Львові учасниць Маршу за права жінок закидали яйцями

facebook.com/marta.chumalo

Зазначимо, Марш жінок у Львові розпочався біля міської Ратуші. Головною вимогою була ратифікація Стамбульської конвенції.

У Львові учасниць Маршу за права жінок закидали яйцями

У Львові учасниць Маршу за права жінок закидали яйцями

facebook.com/marta.chumalo

У Львові учасниць Маршу за права жінок закидали яйцями

У Львові учасниць Маршу за права жінок закидали яйцями

facebook.com/marta.chumalo

У Львові учасниць Маршу за права жінок закидали яйцями

У Львові учасниць Маршу за права жінок закидали яйцями

facebook.com/marta.chumalo

У Львові учасниць Маршу за права жінок закидали яйцями

У Львові учасниць Маршу за права жінок закидали яйцями

facebook.com/marta.chumalo

У Львові учасниць Маршу за права жінок закидали яйцями

У Львові учасниць Маршу за права жінок закидали яйцями

facebook.com/marta.chumalo

У Львові учасниць Маршу за права жінок закидали яйцями

У Львові учасниць Маршу за права жінок закидали яйцями

facebook.com/marta.chumalo

Відео з Маршу жінок у Львові:

Акція за права жінок у Львові

Акція за права жінок у Львові

Громадське

Про те, як пройшов Марш за права жінок 8 березня в центрі Києва, читайте в матеріалі OBOZREVATEL за посиланням.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
8 березня
Місце
Україна Львів
Теги
жінки фотографии мітинг
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Вот такой он, Нью-Санжарастанский (украиньзьгэ) мир.
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2
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Все эти марши - мне без разницы. Один вопрос - кто будет рожать детей? Я даже не спрашиваю кто будет их воспитывать. Например у спартанцев и древних греков мальчиков после 7 лет воспитывали только отцы. Кто будет рожать?
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
А в Париже женщинам розы бесплатно раздовали.
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