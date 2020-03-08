У Львові в неділю, 8 березня, закидали яйцями й обматюкали трьох учасниць Маршу за права жінок.

Про це повідомила активістка Марта Чумало на своїй сторінці у Facebook. Вона також опублікувала знімки з місця інциденту.

"На вулиці Федорова мене і двох наших активісток у спину з криками "Нах*й геть з України!" Закидали сирими яйцями. Дані свідків маємо", – написала вона, додавши, що буде подавати заяву в поліцію.

У Львові учасниць Маршу за права жінок закидали яйцями Колаж

У Львові учасниць Маршу за права жінок закидали яйцями facebook.com/marta.chumalo

Зазначимо, Марш жінок у Львові розпочався біля міської Ратуші. Головною вимогою була ратифікація Стамбульської конвенції.

У Львові учасниць Маршу за права жінок закидали яйцями facebook.com/marta.chumalo

У Львові учасниць Маршу за права жінок закидали яйцями facebook.com/marta.chumalo

У Львові учасниць Маршу за права жінок закидали яйцями facebook.com/marta.chumalo

У Львові учасниць Маршу за права жінок закидали яйцями facebook.com/marta.chumalo

У Львові учасниць Маршу за права жінок закидали яйцями facebook.com/marta.chumalo

У Львові учасниць Маршу за права жінок закидали яйцями facebook.com/marta.chumalo

Відео з Маршу жінок у Львові:

Акція за права жінок у Львові Громадське

"Б'є - значить сяде", "Моє Тіло - моє діло", "The future is female", "Любий, вийди в декрет", "Я тобі НЕ туристичний бренд" - у Львові пройшов Марш жінок pic.twitter.com / 1GEDlrenLJ - hromadske (@HromadskeUA) March 8, 2020

Марш жінок у Львові підтрімалі НЕ лишь жінки, а й чоловіки. Усього до маршу прієдналіся около 200 людей pic.twitter.com/4JZsLkFqtF - hromadske (@HromadskeUA) March 8, 2020

Про те, як пройшов Марш за права жінок 8 березня в центрі Києва, читайте в матеріалі OBOZREVATEL за посиланням.

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