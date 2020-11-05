У Львові за два тижні хочуть обладнати 350 місць для хворих на COVID-19. Фото будівництва

Борис Бондар Суспільство 20:02, 5.11.2020 Оновлено: 20:03, 5.11.2020

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова за два тижні хоче переобладнати один із корпусів, який займав медколледж, для прийому 350 пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомив в Facebook головний лікар лікарні Олег Самчук. Орієнтовна вартість робіт становить близько 30 млн гривень.

При цьому медик наголосив, що для бюджету проєкт не буде коштувати ані копійки.

"Сім найбільших львівських забудовників роблять все абсолютно безкоштовно! Величезне їм за це спасибі!" – написав Самчук.

За його словами, зараз лікарня швидкої допомоги Львова має 300 ліжкомісць для людей з COVID-19, але 280 з них вже заповнені.

"Заповнення інших – це питання декількох днів. І що тоді? Говорити людині у важкому стані: "Вибач, ти 301-й, тому ми тобі не допоможемо?" Ні, ми цього не зробимо", – підкреслив головлікар.

У приміщеннях вже щосили йдуть ремонтні роботи.

"І це не просто пофарбувати стіни, ми повністю розбудовуємо приміщення і розгортаємо кисневі точки. Темп шалений, тому що на вагах людські життя", – пояснив Самчук.

Нове приміщення хочуть підготувати за 2 тижні
Facebook Олега Самчука
Приміщення обладнують кисневими точками
Facebook Олега Самчука
Вартість робіт складає близько 30 млн гривень
Facebook Олега Самчука
Роботи проводять за рахунок бізнесменів
Facebook Олега Самчука
Під приміщення переобладнують старий корпус лікарні
Facebook Олега Самчука
У лікарні зайняті 280 з 300 ліжок
Facebook Олега Самчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, вже в найближчі тижні може початися істотне зростання випадків захворювань на коронавірус COVID-19 у Львівській області. Про це свідчать підрахунки РНБО, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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