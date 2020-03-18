У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізовані 24 особи

У Львові з підозрою на китайський коронавірус COVID-19 госпіталізували 24 особи.
Про це в середу, 18 березня, повідомила пресслужба Львівської міської ради.
Зазначається, що за станом на ранок в Україні 14 підтверджених випадків захворювання, з них два летальні (Чернівці та Житомир).
Коронавірус в Україні
"У Львові 24 особи госпіталізовані, у всіх є епіданамнез – основи для підозри на коронавірус. Насамперед це те, що особа була за кордоном. У цих 24 пацієнтів є всі ознаки на захворювання, але лабораторного підтвердження нема. Всі матеріали переслані до Києва для проведення аналізів", – повідомила керівниця штабу ухвалення оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції COVID-19 у Львові Галина Слічна.
Вона зазначила, що серед 24 хворих 12 є жителями міста Львова.
"Всі люди молодого віку, повернулися з-за кордону", – додала чиновниця.
Нагадаємо, що 17 березня у Львові з підозрою на коронавірус у лікарню доправили двох дітей. Одній дитині три роки, іншій – 15.
У Львові з 16 березня закрили всі заклади, крім продуктових магазинів, аптек і заправок, у зв'язку з карантином в Україні через COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL, симптоми коронавірусу починаються з високої температури, після цього з'являється сухий кашель, який може призвести до утрудненого дихання.
Дослідники з німецького інституту Роберта Коха повідомили, що пандемія нового китайського коронавірусу COVID-19 може тривати два роки.
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