У Львові вийшов із коми 4-річний хлопчик, який пробув під водою 5 хвилин

Львівським лікарям вдалося вивести з коми чотирирічного хлопчика, який впав у басейн і пробув під водою 5 хвилин.

Дитину зняли з апарату ШВЛ, стан малюка – середнього ступеня тяжкості, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Хлопчик впав у воду у власному дворі. Батьки раптом помітили, що сина немає, і знайшли його на дні півтораметрового басейну.

Батько зумів реанімувати дитину, хлопчик почав дихати, але не повертався до свідомості.

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Як розповіла співробітниця лікарні, зараз хлопчик може самостійно їсти.

"П'ять днів був у комі і в решті решт прийшов до тями. Лікарі сподіваються, що дитина повністю одужає й утоплення не матиме наслідків для маленького пацієнта", – йдеться в сюжеті.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в річку Інгулець із пірсу впав трирічний хлопчик. Бригада швидкої допомоги та співробітники поліції півтори години намагалися реанімувати дитину, але врятувати її не вдалося.