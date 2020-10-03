У Львові від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер лікар

Юрій Сергієнко Суспільство 18:49, 3.10.2020 Оновлено: 19:01, 3.10.2020

У Львові від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер старший лікар оперативно-диспетчерського відділу Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Орлов.

Про це повідомляється на сторінці лікарні в Facebook. Смерть наступила вранці в суботу, 3 жовтня.

У Львові помер лікар, який хворів на коронавірус.
Facebook ЛОЦЕМД МК

"Після тривалої боротьби з COVID -19 у вічність відійшов наш багаторічний колега, старший лікар оперативно-диспетчерського відділу ЛОЦЕМД МК Орлов Ігор Борисович", – йдеться в повідомленні.

Орлов більше 45 років працював в оперативно-диспетчерській службі, 20 з яких – старшим лікарем зміни.

Друзі та колеги по роботі висловили співчуття рідним і близьким Орлова.

Facebook ЛОЦЕМД МК.

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