У Львові від коронавірусу помер активіст і правозахисник

У Львові від коронавірусу помер активіст Роман Скіра, який був головою ГО "Центр підтримки та сприяння захисту прав людини".

Про це на сторінці у Facebook 19 серпня повідомив громадський активіст Ігор Фінканін. "COVID-19 забрав ще одне життя чудової людини. Тільки вчора спілкувалися", – написав він.

У Громадській раді при Львівській ОДА уточнили, що прощання відбудеться 20 серпня. О 10:00 розпочнеться заупокійне богослужіння в гарнізонному храмі, о 14:00 – панахида перед каплицею на вул. Пекарській, 52.

"На жаль, перестало битися серце доброго друга для кожного, члена Громадської ради при ЛОДА, успішного підприємця, справедливого правозахисника та заступника голови Громадської ради Романа Скіри. Щирі співчуття рідним і близьким пана Романа", – йдеться у повідомленні.

У Львові помер Роман Скіра. Facebook / Громадська рада при Львівській ОДА

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Роман Скіра. Facebook / Ігор Фінканін

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Сторінка активіста в соцмережі. Facebook / Ігор Фінканін

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