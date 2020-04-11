У п'ятницю ввечері, 10 квітня, раптово помер протоієрей Православної церкви України (ПЦУ) Андрій Дуда, клірик Свято-Миколаївського храму міста Львова, капелан та волонтер.

Про це написав митрополит Димитрій Рудюк на своїй сторінці у Facebook. За його словами, причиною загибелі 44-річного чоловіка став інсульт (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Львівсько-Сокальське єпархіальне управління Православної церкви України з глибоким сумом сповіщає, що 10 квітня, наприкінці доби, близько опівночі, напередодні Лазаревої суботи, на 44-ому році життя, від інсульту раптово відійшов до Господа протоієрей Андрій Дуда, клірик Свято-Миколаївського храму м. Львова, капелан і волонтер", – йдеться у повідомленні.

У Львові від інсульту помер 44-річний капелан Андрій Дуда

"Висловлюємо свої співчуття декану Львівського благочиння митрофорному протоієрею Ярославу Дуді, їмості та всім родичам покійного. Це надзвичайно важка втрата для усіх нас. Її зараз важко збагнути. Отець десятки разів їздив на передову, там де зараз вирує війна, займався на Донбасі просвітницьким та милосердницьким служінням, горів любов'ю до України. Вічна тобі, о. Андрію, пам'ять та блаженний спокій!" – додав митрополит.

У Львові від інсульту помер 44-річний капелан Андрій Дуда Facebook/Митрополит Димитрій Рудюк

У Львові від інсульту помер 44-річний капелан Андрій Дуда Facebook/Митрополит Димитрій Рудюк

У Львові від інсульту помер 44-річний капелан Андрій Дуда Facebook/Митрополит Димитрій Рудюк

У мережі користувачі почали масово висловлювати свої співчуття щодо смерті капелана. Зокрема про це написала народна депутатка від партії "Європейська солідарність", львів'янка Софія Федина.

"Отець Андрій Дуда... Наш отець, наш капелан, наш побратим, наш друг... Знаю, що Боженька забрав вас на небо, адже, напевно, для вас має там план... Але ми всі тут, на землі, залишилися сиротами без вас... Нас поєднала у роботі війна і допомога нашим захисникам, але для всіх нас ви були стовпом-опорою, з якою ми перевертали світ і міняли на краще..." – зазначила вона.

У Львові від інсульту помер 44-річний капелан Андрій Дуда Facebook/Софія Федина

Допис митрополита за дев'ять годин прокоментувало понад 250 людей, а нардепки за три години – ще майже 90.

У Львові від інсульту помер 44-річний капелан Андрій Дуда Facebook/Княжий храм Святого Миколая Чудотворця міста Львова

У Львові від інсульту помер 44-річний капелан Андрій Дуда Facebook/Княжий храм Святого Миколая Чудотворця міста Львова

"Царство небесне, вічна пам'ять", "Господи милосердний, забираєш найкращих – на все воля Твоя. Хто ж нас тут вестиме шляхом віри і правди? Щирі співчуття родині, близьким і нам усім", "Царство небесне Христовому воїну, побратиму-капелану...", "За проханням Софії в цю середу, 8 квітня, я дзвонила до отця. Пів години розмовляли про те, скільки всього треба для військових, про плани, скільки ще треба масок, що є тканина в отця... Жодне слово в голосі отця не було тривожним – спокійний та бадьорий голос..." – написали користувачі.

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

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