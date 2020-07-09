У Львові від COVID-19 померла ще одна лаборантка

У Львові від коронавірусу померла співробітниця міського Львівської обласної лабораторного центру МОЗ, що стало вже другим випадком серед лаборантів з таким діагрозом.

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Про це повідомляє "24 канал" із посиланням на головну епідеміологиню Львівщини Наталю Тимко. Вона уточнила, що жінці було 55 років.

Пацієнтка більше двох тижнів перебувала в обласній інфекційній лікарні, а останні дві доби провела на апараті штучної вентиляції легенів.

"Спершу жінка почала кашляти, у неї з'явилася задишка, а коли зробили комп'ютерну томографію легень, – виявили пневмонію. Згодом ПЛР-тест підтвердив діагноз COVID-19", – розповіла Тимко.

Також заразився і її чоловік, він госпіталізований. У нього спостерігається позитивна динаміка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними на ранок 9 липня у Львівській області коронавірус підтверджений у 6681 людини.