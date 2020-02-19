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19 лютого • оновлено в 12:30
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У Львові запустили порно замість реклами: момент 18+ встигли зняти

1.2т
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Увечері у вівторок, 18 лютого, у Львові на 42-дюймовому рекламному табло над входом у торговий центр "Вернісаж Lviv Mall" поруч із центральною площею Ринок запустили порно.

Підтверджуюче відео, зняте очевидцями, показав у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Пікантні кадри з'явилися на моніторі менш ніж на хвилину. При цьому в адміністрації ТЦ відхрестилися від інциденту, заявивши, що звернуться в поліцію з приводу несанкціонованого втручання невідомих в їх роботу.

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У Львові запустили порно замість реклами

У Львові запустили порно замість реклами

Скріншот із відео

Адміністраторка "Вернісаж Lviv Mall" Уляна Неділько в коментарі ZAXID.NET пояснила, що до екрану підключилися з телефону через спеціальну програму перехожі.

"Ми відео передамо поліції, щоб розібратися в ситуації. Це не ініціатива торгового центру або наших працівників і не технічна помилка. Це було свідомо зроблено якимись непорядними людьми, які проходили повз", – зазначила вона.

Увага! Кадри 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на зупинці на екрані міського довідника запустили порно. Ймовірно, довідник зламали.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна Львів
Тег
порно
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