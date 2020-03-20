У Львові ушпиталили сімох українців з ЄС

У Львові ушпиталили сімох пасажирів, які прибули спецрейсами з країн Євросоюзу.

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Про це на брифінгу заявив виконуючий обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Андрій Васько.

Кадр відео ДПСУ

За його словами, їх доставили у Львівську обласну інфекційну лікарню.

"Сьогодні до України прибули 5 поїздів з Перемишля до Києва. У кожному з поїздів перебувало від 500 до 800 людей. У Львові вийшли близько 660 пасажирів. Всім пасажирам вимірювали температуру на кордоні і у Львові, і в результаті цих дій 7 осіб доставили в інфекційну лікарню для проведення діагностики", – сказав Васько.

Він додав, що інші пасажири підписали згоду про те, що їм відомо про норми законів України, зокрема, про карантин для прибуваючих з-за кордону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, десятки тисяч українців опинилися в складній ситуації за кордоном через заборону авіасполучення в Україні з іншими країнами з 17 березня по 3 квітня, яка була введена через коронавірус.

Станом на 19 березня про допомогу в поверненні на батьківщину попросили майже 40 тисяч чоловік. МЗС України та Мінінфраструктури організували евакуацію громадян.

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