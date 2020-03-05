У Львові у ветерана-афганця відібрали протез ноги

У Львові у ветерана афганської війни, який втратив ногу, підірвавшись на протипіхотній міні зо 30 років тому, відібрали сучасний протез, якого він добивався у держави упродовж двох років.

Так, лише восени 2019 року чоловік зміг стати на обидві ноги, але вже під час переобладнання пристрою бійцю його не повернули. А все тому, що Мінсоцполітики не проплатило обіцяних коштів, повідомляє Zaxid.net (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що львів’янин Микола Окілка, якому майже 60 років, половину життя провів без втраченої на війні в Афганістані ноги. Та попри ампутацію, він веде активний спосіб життя – відтискає більше 100 кілограмів від грудей і захоплюється настільним тенісом, є кандидатом у майстри спорту.

В афганця Миколи Окілки відібрали протез

Для того, щоб отримати другу "ногу", скориставшись програмою протезування, ветеран звернувся до Фонду соціального захисту інвалідів. Він два роки збирав усі необхідні документи й проходив тести. У результати таки отримав новий протез стегна підвищеної мобільності – С-leg-4 із автоматичною системою управління, що дає можливість навіть бігати – вартість якого оцінюється у понад 700 тисяч гривень.

"Вийшло так, що 8 липня 2019 року було засідання у Фонді соціального захисту інвалідів в місті Києві. Одностайно і одноголосно всі висловилися, що я можу протезуватися", – розповідає Микола Окілко.

Тепер чоловік знову мусить ходити на милицях zaxid.net

Ветеран зміг покористувався цим сучасним протезом лише два місяці. Зокрема, під час візиту до столичного підприємства "Ортотех-Сервіс", яке виготовляло штучну ногу, її зняли на переобладнання. Але так і не повернули, заявивши, мовляв, Міністерство соціальної політики не перерахувало за протез кошти.

"Вони 28 січня 2020 року мали куксоприймач доробити, щоб я міг ходити на протезі, але мало того, що не зробили його, а ще й зняли стегно, колінний вузол і по суті я без того почав ходити. Написав: із примусовим вилученням не погоджуюся, вважаю його неправомірним і безпідставним", – пояснив ветеран афганської війни.

Тепер чоловік знову мусить ходити на милицях zaxid.net

Так чоловікові довелося повертатися додому без протеза, а там знову ставати на незручні милиці. Тепер на учасника бойових дій, інваліда та кавалера ордену "Червоної зірки" очікує ще одна експертиза – йому потрібно знову доводити своє право на протезування.

Зі свого боку директорка Фонду соціального захисту інвалідів Львівщини Галина Мисаковець зауважила, що Окілко не перебуває поза програмою.

Щоб повернути протез, афганцю доведеться знову збирати документи й проходити тести zaxid.net

"Міністерство звернулося до українського наукового-дослідного інституту протезування щодо оцінки ситуації з куксою і протезуванням Миколи Петровича", – сказала вона.

Однак скільки очікувати на це рішення, ніхто не може пояснити. Крім цього, якщо у новому тесті не дорахуються потрібних балів, ветерану такого протезу вже не носити.

"Найголовніше я б хотів просто побігати. Розумію, що це виглядало б як дитячий біг, але це було б по-дорослому, я б зміг, я б хотів", – поділився мріями Микола Окілко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Міжнародної організації з міграції та Агентства ООН з питань міграції, майже половина (49%) ветеранів війни на Донбасі стикалися з упередженим або несправедливим ставленням до себе в Україні.

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