Причащали з однієї ложки: у Львові церква втрапила у карантинний скандал

У мікрорайоні Львова Сихів церква стала фігурантом скандалу через неприйнятне порушення карантинних заходів, введених через коронавірус.

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Там парафіян потайки причащали за храмом з однієї ложки. При цьому видно, що до священиків люди підходять по одному і в масках. Відповідне відео опублікувала на своїй сторінці у Facebook місцева мешканка Наталія Шахрайчук (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ось так за церквою тихесенько причащають усіх з однієї ложечки. А ви платіть 17 000 за відсутність маски і гуляйте з дітьми на балконі", – обурилася львів'янка.

У Львові людей причащали за церквою з однієї ложки Скріншот відео

У коментарях під скандальним дописом її підтримало безліч людей, які також висловили здивування через таку недалекоглядність і безвідповідальність вірян.

"Я розумію, причастя і віра в Бога, але Бог ще дав мозок людям, щоб трохи думали!!!", "Природний добір! Виживе розумніший!", "Безсмертні", "Таку поведінку священика можна розцінювати як спробу вбивства?", "Здається, він хоче подарувати життя вічне", "В народі є приказка – застав дурного Богу молитися", – пишуть користувачі мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у храмах Житомира 7 квітня, в день Благовіщення, також зібралося багато парафіян, які свідомо ігнорують заборону на масові заходи під час карантину через коронавірус. Так, натовпи людей були помічені біля Спасо-Преображенського собору та церкви на Вільському кладовищі (УПЦ МП).

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