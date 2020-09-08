У Львові стався скандал за участю контролерів і пасажирки. На дівчину було накладено штраф нібито за те, що вона не надягла маску для обличчя, перебуваючи в трамваї.

Про це в Facebook повідомив хлопець дівчини Сергій Панчишин, який описав інцидент.

"Методом психологічного тиску і стресової ситуації на мою дівчину було накладено незаконний штраф контролерами за нібито неодягнену маску в трамваї", – зазначено у повідомленні.

За його словами, дівчина зайшла в трамвай і оплатила проїзд. Потім до неї підійшов контролер і попросив надягнути маску. Пасажирка виконала прохання, але її все одно вивели з транспорту.

"Вивели її з трамвая, мотивуючи це тим, що вона порушила якусь там постанову. Далі на вулиці шайка з трьох осіб почала погрожувати ще більше, але дівчина не давалася. Вони їй сказали таку фразу: "Ми робимо вам знижку, бо ви мабуть студентка, то краще оплатіть 140 грн штрафу і на цьому ми закінчимо. Вона поспішала та й оплатила", – додав Панчишин.

Штраф Facebook / Сергій Панчишин

Далі львів'янин зателефонував на гарячу лінію і залишив скаргу.

"Я вважаю, що ці контролери перевищили свої повноваження, тому буду домагатися їх покарання, прохання про вибачення та компенсації завданих збитків", – підсумував він.

У відділі комунікації ЛКП "Львівелектротранс" у коментарі для ТСН розповіли, що знають про інцидент із контролером і почали з'ясування обставин.

У Львові трапився "масковий" скандал між контролером і пасажирці у трамваї Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Кривий Ріг пасажир поїзда до Києва влаштував скандал через необхідність надягти маску.

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