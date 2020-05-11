"Середньовіччя!" У Львові студентів-медиків вчать не робити аборти і зневажати контрацепцію

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11 травня • оновлено в 16:47
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У Львові студентів-медиків вчать не робити аборти і зневажати контрацепцію

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Першокурсникам Львівського національного медуніверситету викладають курс біоетики, в якому йдеться про неприпустимість абортів, аморальність статевих стосунків до шлюбу і шкоду контрацепції.

Як написала в Facebook журналістка Анна Чабарай, їй до рук потрапили тести з біоетики, складені викладачем курсу, черницею Української греко-католицької церкви Галиною Терешкевич (сестра Діогена) (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Сестра Діогена викладає біоетику

Сестра Діогена викладає біоетику

УГКЦ

"Так ось: ви знали, що аборти – це загроза суспільству і демографічна проблема, оскільки може привести до спаду народжуваності? Навіть якщо вагітність наступила в результаті згвалтування або інцесту, "адже дитина не може нести відповідальність за негідні вчинки свого батька", – переказала вона зміст навчальних матеріалів.

Також в них йдеться, що дошлюбні статеві стосунки "принижують значення шлюбу" і "загрожують хворобами, що передаються статевим шляхом".

"Контрацепція – це, виявляється, "спосіб зняти з себе відповідальність за свою сексуальну поведінку і долю дітей", – додала журналістка.

У коментарях до поста дану ситуацію назвали "середньовічною" і антинауковою. Випускник університету Андрій розповів, що закінчив ВУЗ ще в 2005 році, але сестру Діогену з її курсом пам'ятає досі.

"Вона і тоді озвучувала ті ж речі. Альтернативної думки не сприймала. Треба було бачити її реакцію, якщо хтось намагався їй заперечити. Складалося враження, що дай їй зараз в руки зброю, вона тебе за релігію і вб'є... Пам'ятаю, один раз пропустив її лекцію. Нарвался на цілу догану. А коли посмів сказати, що взагалі-то її курс у мене факультативний і не обов'язковий, стільки всього про себе почув... що я грішник і мене вже фактично чекає місце в пеклі", – зазначив він.

Завкафедри філософії та економіки Ігор Держко заявив в коментарі Zaxid.net, що предмет біоетика був колись самостійним, а зараз це кілька годин у складі курсу філософії.

"Сестра Діогена розробляє програми разом з вченими з Києва, священниками, теологами. Звичайно, в її позиції висловлені думки, які відповідають її конфесійній приналежності. Вона є автором чотирьох видань підручника "Біоетика", який надруковано за згодою Міністерства охорони здоров'я. Рецензентами підручника були голова комісії з питань етики медичного університету Богомольця, вчені з академії наук... Не одна вона до цього причетна", – підкреслив він.

За словами Держка, сам він не згоден з поглядами своєї колеги, але вплинути на черницю університет нібито не може.

"Вона є представником церкви, має підтримку на рівні церковного керівництва. Вона хотіла організувати свою окрему кафедру, але я був проти, тому все залишилося, як є", – зізнався завкафедри.

Він стверджує, що конфліктів зі студентами з приводу лекцій черниці досі не було. Сама сестра Діогена продовжує працювати і не дає коментарів журналістам.

"Середньовіччя!" У Львові студентів-медиків вчать не робити аборти і зневажати контрацепцію

Facebook Анни Чабарай

"Середньовіччя!" У Львові студентів-медиків вчать не робити аборти і зневажати контрацепцію

Facebook Анни Чабарай

"Середньовіччя!" У Львові студентів-медиків вчать не робити аборти і зневажати контрацепцію

Facebook Анни Чабарай

"Середньовіччя!" У Львові студентів-медиків вчать не робити аборти і зневажати контрацепцію

Facebook Анни Чабарай

"Середньовіччя!" У Львові студентів-медиків вчать не робити аборти і зневажати контрацепцію

Facebook Анни Чабарай

"Середньовіччя!" У Львові студентів-медиків вчать не робити аборти і зневажати контрацепцію

Facebook Анни Чабарай

"Середньовіччя!" У Львові студентів-медиків вчать не робити аборти і зневажати контрацепцію

Facebook Анни Чабарай

"Середньовіччя!" У Львові студентів-медиків вчать не робити аборти і зневажати контрацепцію

Facebook Анни Чабарай

"Середньовіччя!" У Львові студентів-медиків вчать не робити аборти і зневажати контрацепцію

Facebook Анни Чабарай

Як повідомляв OBOZREVATEL, комісія Інституту модернізації змісту освіти при МОН повернула в шкільну програму для 10-11 класів (факультативно) курс "Основи сім'ї". Його автор стверджує, що секс до шлюбу, аборти і контрацептиви – це зло. При цьому підручник викликав бурхливу реакцію з боку громадськості і обурення незгодних батьків.

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Місце
Україна Львів
Теги
релігія медицина освіта
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Все це є грубим порушенням конституційних принципів відділення церкви від держави і школи від церкви. Жоден викладач в державному (=світському) навчальному закладі не повинен бути чинним кліриком чи монахом!!! Описаний випадок грубо порушує конституційне право особи на свободу совісті, свободу обрання світоглядної системи!!!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
На счёт контрацептивов конечно маразм, а вот на счёт абортов - она права. Но чтобы их не было надо головой думать, а не передком перед сексом.
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Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Культурная столица ! Это вам не пуп грязным пальцем ковырять.
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Средства у нас есть. У нас ума не хватает. Путіраст, у тебе дійно розуму не вистачає!(((
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