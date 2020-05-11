"Середньовіччя!" У Львові студентів-медиків вчать не робити аборти і зневажати контрацепцію

Першокурсникам Львівського національного медуніверситету викладають курс біоетики, в якому йдеться про неприпустимість абортів, аморальність статевих стосунків до шлюбу і шкоду контрацепції.

Як написала в Facebook журналістка Анна Чабарай, їй до рук потрапили тести з біоетики, складені викладачем курсу, черницею Української греко-католицької церкви Галиною Терешкевич (сестра Діогена) (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Сестра Діогена викладає біоетику УГКЦ

"Так ось: ви знали, що аборти – це загроза суспільству і демографічна проблема, оскільки може привести до спаду народжуваності? Навіть якщо вагітність наступила в результаті згвалтування або інцесту, "адже дитина не може нести відповідальність за негідні вчинки свого батька", – переказала вона зміст навчальних матеріалів.

Також в них йдеться, що дошлюбні статеві стосунки "принижують значення шлюбу" і "загрожують хворобами, що передаються статевим шляхом".

"Контрацепція – це, виявляється, "спосіб зняти з себе відповідальність за свою сексуальну поведінку і долю дітей", – додала журналістка.

У коментарях до поста дану ситуацію назвали "середньовічною" і антинауковою. Випускник університету Андрій розповів, що закінчив ВУЗ ще в 2005 році, але сестру Діогену з її курсом пам'ятає досі.

"Вона і тоді озвучувала ті ж речі. Альтернативної думки не сприймала. Треба було бачити її реакцію, якщо хтось намагався їй заперечити. Складалося враження, що дай їй зараз в руки зброю, вона тебе за релігію і вб'є... Пам'ятаю, один раз пропустив її лекцію. Нарвался на цілу догану. А коли посмів сказати, що взагалі-то її курс у мене факультативний і не обов'язковий, стільки всього про себе почув... що я грішник і мене вже фактично чекає місце в пеклі", – зазначив він.

Завкафедри філософії та економіки Ігор Держко заявив в коментарі Zaxid.net, що предмет біоетика був колись самостійним, а зараз це кілька годин у складі курсу філософії.

"Сестра Діогена розробляє програми разом з вченими з Києва, священниками, теологами. Звичайно, в її позиції висловлені думки, які відповідають її конфесійній приналежності. Вона є автором чотирьох видань підручника "Біоетика", який надруковано за згодою Міністерства охорони здоров'я. Рецензентами підручника були голова комісії з питань етики медичного університету Богомольця, вчені з академії наук... Не одна вона до цього причетна", – підкреслив він.

За словами Держка, сам він не згоден з поглядами своєї колеги, але вплинути на черницю університет нібито не може.

"Вона є представником церкви, має підтримку на рівні церковного керівництва. Вона хотіла організувати свою окрему кафедру, але я був проти, тому все залишилося, як є", – зізнався завкафедри.

Він стверджує, що конфліктів зі студентами з приводу лекцій черниці досі не було. Сама сестра Діогена продовжує працювати і не дає коментарів журналістам.

Facebook Анни Чабарай

Facebook Анни Чабарай

Facebook Анни Чабарай

Facebook Анни Чабарай

Facebook Анни Чабарай

Facebook Анни Чабарай

Facebook Анни Чабарай

Facebook Анни Чабарай

Facebook Анни Чабарай

Як повідомляв OBOZREVATEL, комісія Інституту модернізації змісту освіти при МОН повернула в шкільну програму для 10-11 класів (факультативно) курс "Основи сім'ї". Його автор стверджує, що секс до шлюбу, аборти і контрацептиви – це зло. При цьому підручник викликав бурхливу реакцію з боку громадськості і обурення незгодних батьків.

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