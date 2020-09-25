У Львові рятують дитину з COVID-19: небайдужі зібрали 225 тисяч на ліки

У реанімацію львівської лікарні "Охматдит" госпіталізована 14-річна дитина з коронавірусною інфекцією у важкому стані.

Для лікування Софії був терміново необхідний препарат вартістю 225 тисяч гривень. Засоби зібрали благодійники за допомогою небайдужих людей, повідомляє "ТСН".

До COVID-19 у дівчинки додалося ще одне захворювання – хвороба Кавасакі. На щастя, дитину вдалося врятувати і вона почала одужувати. За словами лікарів, Софію незабаром зможуть виписати зі стаціонару.

"Після того як дали імуноглобуліни, відбулася значна позитивна динаміка, зникли висипання на шкірі, знизилася лихоманка. Дівчинка буквально за кілька днів стабілізувалася, її перевели з реанімації в педіатричне відділення. Стан її близький до задовільного, я думаю, що скоро буде виписуватися зі стаціонару", – розповіла завідувачка реанімаційного відділення Віра Приймакова.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Львові 3-річна дівчинка, яка захворіла на коронавірус, вже десятий день (з 14 вересня) перебуває на штучній вентиляції легенів.