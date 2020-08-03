У Львові повідомили про замінування трьох судів: евакуйовано 200 осіб

Мирослав Семенюк Суспільство 16:17, 3.08.2020 Оновлено: 16:52, 3.08.2020

У понеділок, 3 серпня, у Львові невідомий повідомив про замінування приміщення, де розташовано три суди міста.

Як повідомляється на офіційному сайті управління Національної поліції у Львівській області, о 14:20 у поліцію надійшло повідомлення від аноніма про те, що заміновано Галицький і Сихівський районні суди, а також Львівський окружний адміністративний суд, які розташовані на вулиці Чоловського (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

З будівлі евакуювали майже 200 працівників і відвідувачів.

На місці події працюють спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група поліції, патрульні поліціянти та фахівці інших служб.

Правоохоронці обстежують будівлю та прилеглу територію.

У Львові "замінували" три суди
lv.npu.gov.ua
У Львові "замінували" три суди
lv.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня в Києві поліція майже одночасно перекрила кілька вулиць через можливу загрозу мінування.

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