У Львові повідомили про замінування трьох судів: евакуйовано 200 осіб

Поліціянти перевіряють повідомлення про замінування приміщення судів у Львові.

У понеділок, 3 серпня, у Львові невідомий повідомив про замінування приміщення, де розташовано три суди міста.

Як повідомляється на офіційному сайті управління Національної поліції у Львівській області, о 14:20 у поліцію надійшло повідомлення від аноніма про те, що заміновано Галицький і Сихівський районні суди, а також Львівський окружний адміністративний суд, які розташовані на вулиці Чоловського (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

З будівлі евакуювали майже 200 працівників і відвідувачів.

На місці події працюють спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група поліції, патрульні поліціянти та фахівці інших служб.

Правоохоронці обстежують будівлю та прилеглу територію.

У Львові "замінували" три суди lv.npu.gov.ua

У Львові "замінували" три суди lv.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня в Києві поліція майже одночасно перекрила кілька вулиць через можливу загрозу мінування.