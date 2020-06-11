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12 червня • оновлено в 00:58
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У Львові потужний ураган повалив десятки дерев: загинула жінка. Фото і відео негоди

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У четвер, 11 червня, у Львові під час буревію загинула 28-річна жінка – на її будинок впало дерево.

Як повідомила прес-служба Львівської міськради, трагедія сталася в смт Брюховичі, що входить до складу Львова.

"Через буревій і шквальний вітер у Брюховичах на вулиці Макаренка на дачний будинок упало дерево. У цей час у будинку перебувала 28-річна дівчина. Від отриманих травм вона померла на місці", – йдеться у повідомленні.

У Львові через дерево, що впало на будинок, загинула жінка

У Львові через дерево, що впало на будинок, загинула жінка

Брюховицька сільрада

У Львові через дерево, що впало на будинок, загинула жінка

У Львові через дерево, що впало на будинок, загинула жінка

Брюховицька сільрада

Як повідомляє сайт "Твоє місто", у Львові в цей день пройшла сильна злива з градом, дощем і блискавкою. Багато вулиць затопило, а частина громадського транспорту на кілька годин припинила рух.

Після в міськраді підрахували, що через негоду впало 16 дерев, деякі з них пошкодили дроти електропередач. Усього за цей день випало близько чверті місячної норми опадів.

У Львові потужний ураган повалив десятки дерев

У Львові потужний ураган повалив десятки дерев

Твоє місто

У Львові потужний ураган повалив десятки дерев

У Львові потужний ураган повалив десятки дерев

Твоє місто

У Львові потужний ураган повалив десятки дерев

У Львові потужний ураган повалив десятки дерев

Твоє місто

У Львові потужний ураган повалив десятки дерев

У Львові потужний ураган повалив десятки дерев

Твоє місто

У Львові потужний ураган повалив десятки дерев

У Львові потужний ураган повалив десятки дерев

Твоє місто

У Львові потужний ураган повалив десятки дерев

У Львові потужний ураган повалив десятки дерев

Твоє місто

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня в Турійському районі на Волині сильний град розміром з горіх знищив розсаду й овочі у місцевих жителів.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Місце
Україна Львів
Теги
ураган злива погода
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