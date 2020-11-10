У Львові попрощалися з десантником, який загинув на Донбасі

У Львові попрощалися з 20-річним десантником Олегом Свинариком, який трагічно загинув на Донбасі 7 листопада.

Про це повідомило видання Армія Inform. Тіло юнака із зони проведення ООС доставила група волонтерів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За сумною традицією у Львові біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралися представники міської громади, щоб провести солдата в останню путь.

У скорботній церемонії взяли також участь представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

Священник гарнізонного храму Петра і Павла отець Андрій прочитав над труною коротку молитву. Люди принесли квіти.

Поховають військовослужбовця в рідному селі Арламівська Воля Мостиського району Львівської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уранці суботи, 7 листопада, на Донбасі загинув боєць 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Олег Свинарик. Трагедія сталася на світанку в Луганській області.

Смерть 20-річного бійця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Олега Свинарика на Донбасі, про яку стало відомо 7 листопада, була не бойовою. Про це сказано в заяві української делегації в ТКГ.