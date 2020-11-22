У Львові померлий 28-річний чоловік став донором для трьох пацієнтів. Фото

У Львові хірурги пересадили серце та дві нирки трьом пацієнтам від одного донора. Ним став 28-річний чоловік, який помер від інсульту. Лікарі тиждень боролися за його життя.

Операцію провели трансплантологи Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова в ніч на 21 листопада, повідомляє пресслужба медзакладу уFacebook, а також головний лікар Олег Самчук.

Самчук зазначив, що рідні померлого погодилися на донорство – це мама, сестра й вагітна первістком дружина.

"Їй було важливо, щоб серце її покійного чоловіка й далі билося", – розповів Самчук. Усі операції, за його словами, пройшли добре.

Серце отримав 36-річний житель Костянтинівки, батько двох дітей. Власне серце в нього вчетверо більше за нормальне після перенесеного в дитинстві грипу з ускладненням. Одну нирку отримав 51-річний львів'янин, який 10 років жив із хронічною хворобою нирок і останні два – на діалізі.

Другу нирку – киянин. У 2012 йому вже пересаджували нирку в Білорусі, але вона не прижилася.

Самчук також подякував Борису Тодурову – щоб узяти участь у трансплантації, кардіохірург і директор Інституту серця МОЗ України добирався з Маріуполя до Львова вертольотом і літаком.

"Але особлива і найбільша подяка – сім'ї донора. Ми глибоко співчуваємо вашій втраті. Але троє осіб житимуть далі завдяки вашому непростому рішенню. Світла пам'ять донору", – сказав Самчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вперше провели урологічну операцію з використанням високоточної апаратури.