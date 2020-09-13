У Львові помер від коронавірусу головний педіатр Остальський

Олексій Тітофф Суспільство 22:36, 13.09.2020 Оновлено: 23:10, 13.09.2020

У Львові після тривалого лікування від коронавірусу (COVID-19) помер головний спеціаліст управління охорони здоров'я ЛМР, головний педіатр міста Богдан Остальський.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради. Свої співчуття у Facebook висловив також міський голова Львова Андрій Садовий.

"Відійшов у вічність головний педіатр Львова Богдан Остальський. Лікар, якого ми назавжди запам"ятаємо, як великого професіонала і хорошого друга для наших дітей. Нам дуже пощастило жити і працювати разом з вами, Богдане Романовичу. Вічна пам`ять!", – написав мер міста.

Богдан Остальський
Facebook / Андрій Садовий

Богдан Романович Остальський, 1960 року народження, був лікарем-педіатром, тривалий час працював головним спеціалістом відділу координації роботи закладів охорони здоров'я управління охорони здоров'я Львівської міської ради.

Facebook / Андрій Садовий

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові від коронавірусу помер активіст Роман Скіра, який був головою ГО "Центр підтримки та сприяння захисту прав людини".

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