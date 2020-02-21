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21 лютого • оновлено в 19:23
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Поховали через 6 років: у Львові попрощалися з убитим на Донбасі Героєм

1.9т
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У Львові 20 лютого попрощалися з військовослужбовцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Михайлом Турчином, який загинув 5 вересня 2014 року на Донбасі.

Весь цей час тіло солдата не могли ідентифікувати. Останки солдата перепоховали 21 лютого, пише 80-та окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ у Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Віддати останню шану десантникові прибули ветерани АТО, представники духовенства та влади.

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У Львові попрощалися з Михайлом Турчином

У Львові попрощалися з Михайлом Турчином

facebook.com/80brigade

Підполковник Олег Баляс згадав, що Турчина призвали в 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду в першу хвилю мобілізації із села Озеряни, що на Івано-Франківщині.

"5 вересня під час виконання бойового завдання хлопець із побратимами потрапив у засідку. Підрозділ поніс втрати. Загинув і Михайло. Але ми знаємо, що десантники не вмирають – вони повертаються на небо", – сказав Олег Баляс.

У Львові попрощалися з Михайлом Турчином

У Львові попрощалися з Михайлом Турчином

facebook.com/80brigade

Сержант у відставці Ігор Бездухов, побратим загиблого, сказав, що після прощання нарешті відчув велике полегшення, оскільки Михайла поховали на малій батьківщині.

"У той день ми потрапили у ворожу засідку, яку бойовики влаштували неподалік від села Кольорові Піски. Мій БТР рухався попереду, а Михайло йшов позаду. Його машину підбили, екіпаж загинув", – розповів Бездухов про бій, у якому загинув десантник. Тоді померли 20 українських захисників.

У Львові попрощалися з Михайлом Турчином

У Львові попрощалися з Михайлом Турчином

facebook.com/80brigade

36-річний Михайло Турчин у червні 2014 року добровiльно прийшов у військкомат. У серпні був покликаний до військової частини 80-ї аеромобільної бригади, яка дислокується у Львові.

Безвісти зниклим його вважали починаючи з 5 вересня 2014 року, коли він зник у Новоайдарівському районі Луганської області. Він був похований як безіменний герой у братській могилі.

У Львові попрощалися з Михайлом Турчином

У Львові попрощалися з Михайлом Турчином

facebook.com/80brigade

У Львові попрощалися з Михайлом Турчином

У Львові попрощалися з Михайлом Турчином

facebook.com/80brigade

У Львові попрощалися з Михайлом Турчином

У Львові попрощалися з Михайлом Турчином

facebook.com/80brigade

У Львові попрощалися з Михайлом Турчином

У Львові попрощалися з Михайлом Турчином

facebook.com/80brigade

У Львові попрощалися з Михайлом Турчином

У Львові попрощалися з Михайлом Турчином

5 канал

У Львові попрощалися з Михайлом Турчином

У Львові попрощалися з Михайлом Турчином

5 канал

У Львові попрощалися з Михайлом Турчином

У Львові попрощалися з Михайлом Турчином

5 канал

У Львові попрощалися з Михайлом Турчином

У Львові попрощалися з Михайлом Турчином

5 канал

Як писав OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" 20 лютого віддали Україні тіло загиблого під Золотим воїна ЗСУ Максима Хітайлова. Також окупанти повернули останки ще одного Героя, який був убитий у 2014 році.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
АТО на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна Львів
Теги
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