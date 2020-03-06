У Львові 4 березня похоронили воїна ЗСУ Ігоря Гавриляка, який загинув 1 березня під Катеринівкою Попаснянського району на Луганщині.

Фото з церемонії прощання опублікував на своїй сторінці у Facebook Сергій Сердюк. Він розповів, що богослужіння за загиблим Героєм відбулося в гарнізонному храмі святих Петра і Павла.

Похорон Ігоря Гавриляка у Львові Facebook Сергія Сердюка

Похорон Ігоря Гавриляка у Львові Facebook Сергія Сердюка

Відомо, що Ігор Гавриляк служив кулеметником. У 2020 році у нього мав завершитися контракт із ЗСУ, проте він планував продовжити службу. Захисник України був родом із Бузького району Львівської області.

Похоронили воїна ЗСУ, який віддав життя в боротьбі за незалежність України, на Личаківському цвинтарі у Львові, де спочивають й інші українські Герої, загиблі на Донбасі.

Похорон Ігоря Гавриляка у Львові Facebook Сергія Сердюка

Похорон Ігоря Гавриляка у Львові Facebook Сергія Сердюка

Похорон Ігоря Гавриляка у Львові Facebook Сергія Сердюка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі спалахнув скандал через фейкове повідомлення про загибель іншого воїна ЗСУ з прізвищем Гавриляк. Він виявився повним тезкою загиблого захисника зі Львівщини, і його фото помилково опублікували в інтернеті.

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