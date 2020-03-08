У Львові по-звірячому вбили матір та дочку в їх квартирі: перші подробиці

У Львові 47-річний чоловік підозрюється у вбивстві матері та дочки. Його вже затримали правоохоронці.

Як повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, 7 березня місцеві патрульні прибули на виклик на вулицю Антоновича, де і виявили в одній з квартир тіла двох жінок з ознаками насильницької смерті.

Поліцейські встановили особи загиблих – ними виявилися мешканки квартири у віці 57 і 36 років, мати і дочка. На їхніх тілах експерти виявили численні колото-різані рани.

"Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів, опитали сусідів і знайомих жертв, а також переглянули камери відеоспостереження. Встановлено, що до вбивства жінок причетний 47-річний львів'янин. Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України, незабаром суд обере йому запобіжний захід", – повідомили в поліції.

Ілюстрація

Слідчі Франківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – довічне позбавлення волі.

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