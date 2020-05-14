У Львові після спалаху COVID-19 відкриють ТЦ: Садовий уточнив терміни

Суспільство 13:49, 14.05.2020 Оновлено: 14:55, 14.05.2020

У Львові затвердили наступний етап послаблення карантину через пандемію коронавірусу COVID-19.

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Як повідомив у Facebook мер міста Андрій Садовий, рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій.

Андрій Садовий розповів, що відкриють у Львові найближчими днями

За його словами, з 15 травня у Львові відкриються:

  • візові центри;

  • продаж одягу, білизни та взуття у магазинах, які мають прямий вихід на вулицю;

  • непродовольчі ринки.

З 18 травня запрацюють:

  • магазини одягу, білизни та взуття, які розташовані в торговельних центрах;

  • поліклініки.

"Але всі ці заклади зобов'язані працювати за відповідними протоколами. Якщо зафіксуємо порушення – штраф і закриття", – попередив мер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 травня у Львові близько 100 підприємців, переважно ФОПи, які орендують приміщення на ринках під крамниці одягу та взуття, вийшли на протест біля міської ради.

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